Всемирный банк поприветствовал закон о рынке земли, но призывает принять дополнительные законы

Фото: Всемирный банк (worldbank.org)

Всемирный банк призывает обеспечить прозрачную продажу земель

Всемирный банк приветствует принятие Верховной радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства Всемирного банка в Украине.

В то же время отмечается, что для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, Всемирный банк призывает как можно скорее принять ряд дополнительных законов.

"Речь идет о законах, которые обеспечат открытый доступ к кадастровым данным, усилят управления земельными ресурсами, ускорят процедуры передачи земли, регулирующие продажу государственных земель, в том числе использование обязательных электронных аукционов, которые ограничат бесплатную приватизацию государственных земель, и откроют доступ к финансированию для мелких сельхозпроизводителей", - говорится в заявлении

Также отмечается, что важным будет дать возможность юридическим лицам принимать участие в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции, и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность.

"Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиции в сельское хозяйство, открытия доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов для украинских землевладельцев", - отмечают во Всемирном банке.

Напомним, в ночь на 31 марта Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2178-10 о рынок земли. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.

РБК-Украина писало, что в Верховной раде Украины было зарегистрировано уже 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли. В Верховной раде Украины зарегистрирован 13 проектов постановлений об отмене законопроекта о рынке земли.