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Пасха. Земля. Приват. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Новости » Пресс-релизы     03.04.2020 - 10:03


Как вести себя на Пасху? Какие меры будут предприняты? Стоит ли готовиться к ещё более жёсткому карантину?

Что принесёт Украине земельная реформа - тотальную распродажу или шанс аграриям?

Почему "банковский закон" важен для каждого из нас. Даже для тех, кто не пользуется банковскими карточками.

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";

Пётр Порошенко, лидер партии “Европейская солидарность”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;

Кира Рудик, глава партии "Голос";

Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;

Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;

Сергей Надал, городской глава Тернополя;

Сергей Моргунов, городской глава Винницы;

Они говорят, а решает народ.

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