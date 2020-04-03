Пасха. Земля. Приват. Сегодня в 21.00 в Свободе Слова Савика Шустера

Как вести себя на Пасху? Какие меры будут предприняты? Стоит ли готовиться к ещё более жёсткому карантину?
Что принесёт Украине земельная реформа - тотальную распродажу или шанс аграриям?
Почему "банковский закон" важен для каждого из нас. Даже для тех, кто не пользуется банковскими карточками.
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Давид Арахамия, глава фракции партии “Слуга народа”;
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина";
Пётр Порошенко, лидер партии “Европейская солидарность”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - За жизнь”;
Кира Рудик, глава партии "Голос";
Роман Сульжик, член наблюдательного совета ПриватБанка;
Даниил Пасько, основатель аналитического центра EasyBusiness;
Сергей Надал, городской глава Тернополя;
Сергей Моргунов, городской глава Винницы;
Они говорят, а решает народ.