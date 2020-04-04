Тимошенко: закон про ринок землі не рятує країну від дефолту

Партія "Батьківщина" вживатиме усіх законих засобів, аби законопроект про ринок землі не набрав чинності. Про це заявила голова партії Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Наша команда подаватиме звернення до Конституційного суду, і ми зробимо все для того, щоб цей закон не набув чинності. Насправді та президент Зеленський може зрозуміти, що ще є шанс не втратити совість, не здати українську націю – є час накласти вето на цей закон", - сказала Тимошенко.

На її думку, влада визнала, що голосувала за цей закон не заради розвитку економіки, а для того, щоб отримати черговий транш від МВФ й уникнути, таким чином, дефолту.

"Але згода на розпродаж землі не рятує від дефолту, а наближає його. Вже невдовзі з таким урядуванням вам знову знадобляться гроші, і що ви продаватиме тоді? Ніхто не має права зараз за прийдешні покоління вирішувати та віддавати та землю, і територію. Тому, яка б не прийшла наступна влада, першим, що вони зроблять, - скасують цей закон, якщо до того часу його не скасує Конституційний суд", - резюмувала Тимошенко.

Нагадаємо, Світовий банк привітав ухвалення Верховною радою закону про обіг земель сільськогосподарського призначення як перший крок до створення прозорого та ефективного ринку сільськогосподарських земель в Україні.

Водночас, для повного захисту інтересів українців та забезпечення прозорого продажу земель, Світовий банк закликає якомога швидше прийняти низку додаткових законів.