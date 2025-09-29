UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Тимошенко закликала пришвидшити ухвалення законів про лікування та протезування військових

Фото: лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики, закликаючи пришвидшити ухвалення законопроєктів про лікування та реабілітацію поранених військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Юлії Тимошенко.

Під час виступу нардепка запропонувала створити спеціальну робочу групу для оперативного прийняття норм для боротьби з корупцією у системі протезування та реабілітації, від якої сьогодні, за її словами, потерпають захисники України. "Особливо це стосується тих, хто потребує протезування", - наголосила Тимошенко.

Вона також зазначила, що парламентська більшість не підтримала необхідні зміни, хоча законопроєкти (№13704 і №13705) розроблені командою "Батьківщини" підтримало понад 200 громадських організацій військових.

Ці законопроєкти передбачають:

  • лікування та реабілітацію поранених до повного одужання;
  • направлення на ВЛК після лікування чи реабілітації для визначення готовності продовжувати службу;
  • референтні ціни на протези - на рівні виробника;
  • доступні високоякісні протези за рахунок усунення обмежень видатків на одного пацієнта;
  • ліцензування протезних майстерень для виключення недобросовісних виробників.

Тимошенко підкреслила, що питання не стосується "політичних бонусів", а є питанням життя й здоров’я військових.

"Найголовніше - допомогти повернутися нашим захисникам до нормального життя вже зараз. На жаль, у владної більшості - інші пріоритети", - заявила вона.

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила на необхідності ухвалення поправок до закону №13420, які передбачають зняття верхніх меж фінансування протезування та обов’язкове направлення поранених військових на ВЛК після лікування або реабілітації.

ТимошенкоВЛКВерховна рада