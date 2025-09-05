Тимошенко вимагає негайно ухвалили зміни щодо покращення лікування та протезування військових

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила на необхідності ухвалення поправок до закону №13420, які передбачають зняття верхніх меж фінансування протезування та обов’язкове направлення поранених військових на ВЛК після лікування або реабілітації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юлії Тимошенко.

Депутатка наполягає, аби Верховна рада повернулась до розгляду та ухвалила фундаментальні поправки до закону №13420, розроблені міжфракційним об’єднанням із захисту прав ветеранів, військових та їх родин і які, за її словами, були спеціально провалені провладною більшістю.

"Перша і головна правка була про те, що наші військові, які потребують складного протезування, мають право отримати найефективніші, найсучасніші протези без верхньої межі фінансування", – заявила Юлія Тимошенко.

Вона додала, що обмеження бюджету на протези є "аморальним по своїй суті", адже поранені військові змушені шукати додаткові кошти самостійно.

"Ці хамство, приниження та аморальність вже зашкалюють, коли мільярди відмиваються на закупівлю будь-чого, коли мільярди через фірми прокладки проплачуються, і країна нічого не отримує, а люди, яким потрібні високоефективні протези, чомусь на цій потребі мають заощаджувати", – обурено наголосила Юлія Тимошенко.

Вона також звернула увагу на проблему порядку проходження військово-лікарських комісій.

"Більшість людей, недолікованих та нереабілітованих, вимушені їхати на передову, а рішення про їхнє ВЛК командири приймають не за медичним станом, а через потреби комплектування підрозділів. Це драконівські речі, які потрібно припиняти", – зауважила вона.

Тому була поправка для закону, що після завершення лікування або реабілітації, лікар або реабілітолог мають обов’язково направити такого військового на ВЛК для отримання фахового висновку, чи може людина воювати, пояснила лідерка "Батьківщини".

Юлія Тимошенко також поінформувала, що понад півсотні громадських організацій засуджують дії депутатів, які "завалили" ці пропозиції міжфракційного об'єднання (МФО) щодо протезування та обов’язкового ВЛК відразу після лікування чи реабілітації військовослужбовців, і наполягають на ухваленні пропозицій МФО.

"Ці військові віддають життя на фронті, а ви не можете дати їм можливість як треба лікуватися та протезуватися. Я наполягаю, щоб ці правки МФО були проголосовані", – заявила нардепка.