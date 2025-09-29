Тимошенко закликала пришвидшити ухвалення законів про лікування та протезування військових
Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики, закликаючи пришвидшити ухвалення законопроєктів про лікування та реабілітацію поранених військових.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Юлії Тимошенко.
Під час виступу нардепка запропонувала створити спеціальну робочу групу для оперативного прийняття норм для боротьби з корупцією у системі протезування та реабілітації, від якої сьогодні, за її словами, потерпають захисники України. "Особливо це стосується тих, хто потребує протезування", - наголосила Тимошенко.
Вона також зазначила, що парламентська більшість не підтримала необхідні зміни, хоча законопроєкти (№13704 і №13705) розроблені командою "Батьківщини" підтримало понад 200 громадських організацій військових.
Ці законопроєкти передбачають:
- лікування та реабілітацію поранених до повного одужання;
- направлення на ВЛК після лікування чи реабілітації для визначення готовності продовжувати службу;
- референтні ціни на протези - на рівні виробника;
- доступні високоякісні протези за рахунок усунення обмежень видатків на одного пацієнта;
- ліцензування протезних майстерень для виключення недобросовісних виробників.
Тимошенко підкреслила, що питання не стосується "політичних бонусів", а є питанням життя й здоров’я військових.
"Найголовніше - допомогти повернутися нашим захисникам до нормального життя вже зараз. На жаль, у владної більшості - інші пріоритети", - заявила вона.
Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила на необхідності ухвалення поправок до закону №13420, які передбачають зняття верхніх меж фінансування протезування та обов’язкове направлення поранених військових на ВЛК після лікування або реабілітації.