ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Тимошенко закликала пришвидшити ухвалення законів про лікування та протезування військових

Понеділок 29 вересня 2025 15:51
UA EN RU
Тимошенко закликала пришвидшити ухвалення законів про лікування та протезування військових Фото: лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко виступила на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики, закликаючи пришвидшити ухвалення законопроєктів про лікування та реабілітацію поранених військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Юлії Тимошенко.

Під час виступу нардепка запропонувала створити спеціальну робочу групу для оперативного прийняття норм для боротьби з корупцією у системі протезування та реабілітації, від якої сьогодні, за її словами, потерпають захисники України. "Особливо це стосується тих, хто потребує протезування", - наголосила Тимошенко.

Вона також зазначила, що парламентська більшість не підтримала необхідні зміни, хоча законопроєкти (№13704 і №13705) розроблені командою "Батьківщини" підтримало понад 200 громадських організацій військових.

Ці законопроєкти передбачають:

  • лікування та реабілітацію поранених до повного одужання;
  • направлення на ВЛК після лікування чи реабілітації для визначення готовності продовжувати службу;
  • референтні ціни на протези - на рівні виробника;
  • доступні високоякісні протези за рахунок усунення обмежень видатків на одного пацієнта;
  • ліцензування протезних майстерень для виключення недобросовісних виробників.

Тимошенко підкреслила, що питання не стосується "політичних бонусів", а є питанням життя й здоров’я військових.

"Найголовніше - допомогти повернутися нашим захисникам до нормального життя вже зараз. На жаль, у владної більшості - інші пріоритети", - заявила вона.

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила на необхідності ухвалення поправок до закону №13420, які передбачають зняття верхніх меж фінансування протезування та обов’язкове направлення поранених військових на ВЛК після лікування або реабілітації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко ВЛК Верховна рада
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен