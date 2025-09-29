ua en ru
Тимошенко призвала ускорить принятие законов о лечении и протезировании военных

Понедельник 29 сентября 2025 15:51
Тимошенко призвала ускорить принятие законов о лечении и протезировании военных Фото: лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила на заседании парламентского комитета по вопросам социальной политики, призывая ускорить принятие законопроектов о лечении и реабилитации раненых военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Юлии Тимошенко.

Во время выступления нардеп предложила создать специальную рабочую группу для оперативного принятия норм для борьбы с коррупцией в системе протезирования и реабилитации, от которой сегодня, по ее словам, страдают защитники Украины. "Особенно это касается тех, кто нуждается в протезировании", - подчеркнула Тимошенко.

Она также отметила, что парламентское большинство не поддержало необходимые изменения, хотя законопроекты (№13704 и №13705) разработанные командой "Батькивщины поддержало более чем 200 общественных организаций военных.

Данные законопроекты предусматривают:

  • лечение и реабилитацию раненых до полного выздоровления;
  • направление на ВЛК после лечения или реабилитации для определения готовности продолжать службу;
  • референтные цены на протезы - на уровне производителя;
  • доступны высококачественные протезы за счет устранения ограничений расходов на одного пациента;
  • лицензирование протезных мастерских для исключения недобросовестных изготовителей.

Тимошенко подчеркнула, что вопрос не касается "политических бонусов", а является вопросом жизни и здоровья военных.

"Самое главное - помочь вернуться нашим защитникам к нормальной жизни уже сейчас. К сожалению, у властного большинства - другие приоритеты", - заявила она.

Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила необходимость принятия поправок к закону №13420, которые предусматривают снятие верхних границ финансирования протезирования и обязательное направление раненых военных на ВЛК после лечения или реабилитации.

