Тимошенко закликала до покарання причетних до корупційних схем в енергетиці

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявила про необхідність притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до можливих корупційних схем в енергетичному секторі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Юлії Тимошенко.

"Я вважаю, що корупція у воюючій країні - це жахливе, нелюдяне і неприпустиме явище. Всі винні та причетні мають бути найжорсткіше покарані", - висловила думку нардепка.

За словами Тимошенко, розслідування і покарання причетних є ключовою умовою для відновлення довіри суспільства. Вона також висловила позицію, що чинні моделі управління державними енергетичними підприємствами потребують змін.

Лідерка "Батьківщини" вважає, що корпоративна реформа обмежила можливості держави впливати на управління монополіями та передала частину повноважень міжнародним наглядовим радам. Тимошенко зауважила, що її політична сила була єдиною, яка голосувала проти відповідних законопроєктів.

Юлія Тимошенко закликала владу до рішучих і радикальних кроків - покарати усіх винних та причетних до розкрадань. Нардепка також запропонувала надати опозиції право перевіряти фінансові звіти державних монополій і прозвітувати перед громадянами про результати такої перевірки.

Крім того, вона називає необхідним усунути "зайві ланки в системі постачання енергоресурсів" та корупційну складову, що, на її переконання, дозволить знизити тарифи для споживачів.

Тимошенко також наполягає на перегляді законів, пов'язаних із корпоративним управлінням, та на можливому їх скасуванні.

"Такий законопроєкт наша команда вже внесла до парламенту. Будемо вимагати його негайного ухвалення", - повідомила вона.

Також Юлія Тимошенко висловила думку, що уникнути подібних скандалів у майбутньому може допомогти ширше залучення різних парламентських політичних сил до ухвалення рішень "в інтересах України, а не "обраних" посадовців".