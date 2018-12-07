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Тимошенко встретилась с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам

Новости » Политика    07.12.2018 - 11:30
Тимошенко встретилась с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам
Фото: Юлия Тимошенко и Джим Купер (ba.org.ua)

С 4 до 7 декабря Тимошенко находится с рабочим визитом в США

Председатель партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко в США провела встречу с конгрессменами Риком Ларсеном, Джимом Купером и другими членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Как отмечается, стороны обсудили текущее обострение ситуации в войне России против Украины после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года и захват российскими силами украинских моряков и судов.

Тимошенко встретилась с членами комитета Палаты представителей США по вооруженным силамФото: Юлия Тимошенко и Рик Ларсен

Тимошенко обратилась к членам комитета по вооруженным силам с просьбой консолидировать усилия по международной поддержке нашего государства ради прекращения российской агрессии в Украине и достижению мира.

Также лидер "Батькивщины" поблагодарила конгрессменов за единодушную позицию США относительно событий в Украине и предоставленную США безопасную помощь Вооруженным силам Украины. Она также выразила надежду, что помощь будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, с 4 по 7 декабря Тимошенко находится с рабочим визитом в США.

Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по вопросам разведки
Новости Украины Тимошенко ЮлияБатькивщинаСоединенные Штаты Америки
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