ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Тимошенко зустрілася з членами комітету Палати представників США зі збройних сил

Новини » Політика    07.12.2018 - 11:30
Тимошенко зустрілася з членами комітету Палати представників США зі збройних сил
Фото: Юлія Тимошенко та Джим Купер (ba.org.ua)

З 4 до 7 грудня Тимошенко перебуває з робочим візитом у США

Голова партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко у США провела зустріч із конгресменами Ріком Ларсеном, Джимом Купером та іншими членами комітету Палати представників США зі збройних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Як зазначається, сторони обговорили поточне загострення ситуації у війні Росії проти України після інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року та захоплення російськими силами українських моряків і суден.

Тимошенко зустрілася з членами комітету Палати представників США зі збройних силФото: Юлія Тимошенко та Рік Ларсен

Тимошенко звернулася до членів комітету зі збройних сил з проханням консолідувати зусилля щодо міжнародної підтримки нашої держави задля припинення російської агресії в Україні та досягнення миру.

Також лідер "Батьківщини" подякувала конгресменам за одностайну позицію США щодо подій в Україні та надану США безпекову допомогу Збройним силам України. Вона також висловила сподівання, що допомога триватиме і надалі.

Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Тимошенко перебуває з робочим візитом у США.

Тимошенко зустрілася з членом комітету Сенату США з питань розвідки
Новини України Тимошенко ЮліяБатьківщинаСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся