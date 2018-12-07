Тимошенко зустрілася з членами комітету Палати представників США зі збройних сил

Фото: Юлія Тимошенко та Джим Купер (ba.org.ua)

З 4 до 7 грудня Тимошенко перебуває з робочим візитом у США

Голова партії "Батьківщина", народний депутат Юлія Тимошенко у США провела зустріч із конгресменами Ріком Ларсеном, Джимом Купером та іншими членами комітету Палати представників США зі збройних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Як зазначається, сторони обговорили поточне загострення ситуації у війні Росії проти України після інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року та захоплення російськими силами українських моряків і суден.

Фото: Юлія Тимошенко та Рік Ларсен

Тимошенко звернулася до членів комітету зі збройних сил з проханням консолідувати зусилля щодо міжнародної підтримки нашої держави задля припинення російської агресії в Україні та досягнення миру.

Також лідер "Батьківщини" подякувала конгресменам за одностайну позицію США щодо подій в Україні та надану США безпекову допомогу Збройним силам України. Вона також висловила сподівання, що допомога триватиме і надалі.

Нагадаємо, з 4 до 7 грудня Тимошенко перебуває з робочим візитом у США.