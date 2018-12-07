Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по вопросам разведки

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Стороны обсудили эскалацию войны России против Украины

В рамках рабочего визита в США председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с членом комитета Сената США по вопросам разведки сенатором Джо Манчином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Стороны обсудили эскалацию войны России против Украины, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла о ситуации вокруг введения военного положения в Украине.

Тимошенко призвала к усилению санкций против России и отметила необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с участием Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.