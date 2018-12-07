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Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по вопросам разведки

Новости » Политика    07.12.2018 - 11:17
Тимошенко встретилась с членом комитета Сената США по вопросам разведки
Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Стороны обсудили эскалацию войны России против Украины

В рамках рабочего визита в США председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с членом комитета Сената США по вопросам разведки сенатором Джо Манчином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Стороны обсудили эскалацию войны России против Украины, в частности последние события в районе Керченского пролива. Речь шла о ситуации вокруг введения военного положения в Украине.

Тимошенко призвала к усилению санкций против России и отметила необходимость проведения переговоров в формате "Будапешт плюс" с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума с участием Верховного комиссара ЕС и руководства Германии.

Во встрече также принимали участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря и председатель комитета ВРУ по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Тимошенко в США встретилась с президентом NDI
Новости Украины Тимошенко ЮлияБатькивщинаСоединенные Штаты Америки
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