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Тимошенко вимагає від демократичного світу поставити жорсткий ультиматум Путіну

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Весь вільний демократичний світ має поставити перед РФ жорсткий ультиматум - негайно відвести війська і завершити війну. В разі невиконання цієї вимоги, треба завдавати неядерні удари по всім угрупуванням російських військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Нам треба поміняти підхід до знаходження шляху для нашої повної перемоги та розгромної поразки нашого ворога. Ми не можемо чекати роками, поки ми отримаємо 90, а не 10% необхідної зброї. Ми не можемо роками чекати, поки зміняться настрої в країни-агресора та її лідера, який сьогодні дає команду знищувати Україну. Нам треба діяти негайно", - заявила Тимошенко.

Якомога швидше, на її переконання, потрібно розпочинати переговори з лідерами ключових країн, які запевнили, що у випадку нанесення Росією тактичного ядерного удару по Україні, у відповідь буде завдано нищівного удару неядерною зброєю по РФ.

"Треба їм пояснити, що ми не можемо чекати. У нас реально знищується вся інфраструктура України, убивають людей. Нам потрібно розпочати переговорний процес, щоб країні-агресору був виставлений чіткий ультиматум – негайно відкликати війська і завершити цю війну. А якщо у вказаний термін не буде виконана ця ультимативна вимога всього вільного світу, тоді треба завдавати неядерні удари по всім формуванням і угрупуванням російських військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України", - резюмувала Тимошенко.

Як повідомлялось, Україна прийняла рішення позбавити посла Ірану акредитації через постачання дронів Росії. А 18 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном.

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Володимир ПутінТимошенко