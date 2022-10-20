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Тимошенко требует от демократического мира поставить жесткий ультиматум Путину

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Весь свободный демократический мир должен поставить перед РФ жесткий ультиматум - немедленно увести войска и завершить войну. В случае невыполнения этого требования, нужно наносить неядерные удары по всем группировкам российских войск, которые находятся на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Нам нужно поменять подход к нахождению пути для нашей полной победы и разгромного поражения нашего врага. Мы не можем ждать годами, пока мы получим 90, а не 10% необходимого оружия. Мы не можем годами ждать, пока изменятся настроения у страны-агрессора и ее лидера, который сегодня дает команду уничтожать Украину. Нам нужно действовать немедленно", - заявила Тимошенко.

Как можно скорее, по ее убеждению, нужно начинать переговоры с лидерами ключевых стран, которые заверили, что в случае нанесения Россией тактического ядерного удара по Украине, в ответ будет нанесен сокрушительный удар неядерным оружием по РФ.

"Нужно им объяснить, что мы не можем ждать. У нас реально уничтожается вся инфраструктура Украины, убивают людей. Нам нужно начать переговорный процесс, чтобы стране-агрессору был выставлен четкий ультиматум - немедленно отозвать войска и завершить эту войну. А если в указанный срок не будет выполнено это ультимативное требование всего свободного мира, тогда нужно наносить неядерные удары по всем формированиям и группировкам российских войск, находящихся на временно оккупированной территории Украины", - резюмировала Тимошенко.

Как сообщалось, Украина приняла решение лишить посла Ирана аккредитации из-за поставок дронов России. А 18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

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