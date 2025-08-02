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Тимошенко відстоює право українців формувати органи влади. Експерт вказав на цікавий момент

Україна, Субота 02 серпня 2025 14:21
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Тимошенко відстоює право українців формувати органи влади. Експерт вказав на цікавий момент Фото: Юлія Тимошенко (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Народний депутат Юлія Тимошенко відстоює необхідність збереження суверенного права громадян України формувати національні органи влади та управління. Так свого часу робили відомі борці за незалежність України в 90-ті роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог політичного експерта Костянтина Матвієнка для "Української правди".

На його думку, почалася медіакампанія критики аргументів, які у своїх виступах застосовує Юлія Тимошенко, стосовно необхідності збереження суверенного права громадян України формувати національні органи влади та управління.

"Мовляв ці аргументи неспроможні через те, що щось подібне колись набалакав Путін", - розповів він.

І це при тому, за словами Матвієнка, що ще у 90-ті, та й пізніше тими ж словами, які використовує Юлія Тимошенко, говорили про неможливість втрати суверенітету через механізми зовнішніх впливів на українську владу.

"Мова про героїв України Левка Лук'яненка і Степана Хмару, про визначного конституціоналіста Віктора Мусіяку, лідера конституційного процесу 1996 року Михайла Сироту, багаторічного парламентаря Анатолія Матвієнка та багатьох інших", - перелічує експерт.

Що цьому передувало

Як повідомлялось, "Батьківщина" подасть в парламент альтернативний президентському законопроєкт. Він дозволить ветеранам формувати антикорупційні органи України.

Нагадаємо, на прохання представників військової профспілки Тимошенко ініціювала створення в парламенті міжфракційного обʼєднання із захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин.

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Тимошенко
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