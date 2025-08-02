Тимошенко відстоює право українців формувати органи влади. Експерт вказав на цікавий момент
Народний депутат Юлія Тимошенко відстоює необхідність збереження суверенного права громадян України формувати національні органи влади та управління. Так свого часу робили відомі борці за незалежність України в 90-ті роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог політичного експерта Костянтина Матвієнка для "Української правди".
На його думку, почалася медіакампанія критики аргументів, які у своїх виступах застосовує Юлія Тимошенко, стосовно необхідності збереження суверенного права громадян України формувати національні органи влади та управління.
"Мовляв ці аргументи неспроможні через те, що щось подібне колись набалакав Путін", - розповів він.
І це при тому, за словами Матвієнка, що ще у 90-ті, та й пізніше тими ж словами, які використовує Юлія Тимошенко, говорили про неможливість втрати суверенітету через механізми зовнішніх впливів на українську владу.
"Мова про героїв України Левка Лук'яненка і Степана Хмару, про визначного конституціоналіста Віктора Мусіяку, лідера конституційного процесу 1996 року Михайла Сироту, багаторічного парламентаря Анатолія Матвієнка та багатьох інших", - перелічує експерт.
Що цьому передувало
Як повідомлялось, "Батьківщина" подасть в парламент альтернативний президентському законопроєкт. Він дозволить ветеранам формувати антикорупційні органи України.
Нагадаємо, на прохання представників військової профспілки Тимошенко ініціювала створення в парламенті міжфракційного обʼєднання із захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин.