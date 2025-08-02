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Тимошенко отстаивает право украинцев формировать органы власти. Эксперт указал на интересный момент

Украина, Суббота 02 августа 2025 14:21
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Тимошенко отстаивает право украинцев формировать органы власти. Эксперт указал на интересный момент Фото: Юлия Тимошенко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат Юлия Тимошенко отстаивает необходимость сохранения суверенного права граждан Украины формировать национальные органы власти и управления. Так в свое время делали известные борцы за независимость Украины в 90-е годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог политического эксперта Константина Матвиенко для "Украинской правды".

По его мнению, началась медиакампания критики аргументов, которые в своих выступлениях применяет Юлия Тимошенко, о необходимости сохранения суверенного права граждан Украины формировать национальные органы власти и управления.

"Мол эти аргументы несостоятельны из-за того, что нечто подобное когда-то наговорил Путин", - рассказал он.

И это при том, по словам Матвиенко, что еще в 90-е, да и позже теми же словами, которые использует Юлия Тимошенко, говорили о невозможности потери суверенитета через механизмы внешних воздействий на украинскую власть.

"Речь о героях Украины Левке Лукьяненко и Степане Хмаре, о выдающемся конституционалисте Викторе Мусияке, лидере конституционного процесса 1996 года Михаиле Сироте, многолетнем парламентарии Анатолии Матвиенко и многих других", - перечисляет эксперт.

Что этому предшествовало

Как сообщалось, "Батькивщина" подаст в парламент альтернативный президентскому законопроект. Он позволит ветеранам формировать антикоррупционные органы Украины.

Напомним, по просьбе представителей военного профсоюза Тимошенко инициировала создание в парламенте межфракционного объединения по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей.

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Тимошенко
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