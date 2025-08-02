Тимошенко отстаивает право украинцев формировать органы власти. Эксперт указал на интересный момент

Народный депутат Юлия Тимошенко отстаивает необходимость сохранения суверенного права граждан Украины формировать национальные органы власти и управления. Так в свое время делали известные борцы за независимость Украины в 90-е годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог политического эксперта Константина Матвиенко для " Украинской правды ".

По его мнению, началась медиакампания критики аргументов, которые в своих выступлениях применяет Юлия Тимошенко, о необходимости сохранения суверенного права граждан Украины формировать национальные органы власти и управления.

"Мол эти аргументы несостоятельны из-за того, что нечто подобное когда-то наговорил Путин", - рассказал он.

И это при том, по словам Матвиенко, что еще в 90-е, да и позже теми же словами, которые использует Юлия Тимошенко, говорили о невозможности потери суверенитета через механизмы внешних воздействий на украинскую власть.

"Речь о героях Украины Левке Лукьяненко и Степане Хмаре, о выдающемся конституционалисте Викторе Мусияке, лидере конституционного процесса 1996 года Михаиле Сироте, многолетнем парламентарии Анатолии Матвиенко и многих других", - перечисляет эксперт.