Тимошенко отстаивает право украинцев формировать органы власти. Эксперт указал на интересный момент
Народный депутат Юлия Тимошенко отстаивает необходимость сохранения суверенного права граждан Украины формировать национальные органы власти и управления. Так в свое время делали известные борцы за независимость Украины в 90-е годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог политического эксперта Константина Матвиенко для "Украинской правды".
По его мнению, началась медиакампания критики аргументов, которые в своих выступлениях применяет Юлия Тимошенко, о необходимости сохранения суверенного права граждан Украины формировать национальные органы власти и управления.
"Мол эти аргументы несостоятельны из-за того, что нечто подобное когда-то наговорил Путин", - рассказал он.
И это при том, по словам Матвиенко, что еще в 90-е, да и позже теми же словами, которые использует Юлия Тимошенко, говорили о невозможности потери суверенитета через механизмы внешних воздействий на украинскую власть.
"Речь о героях Украины Левке Лукьяненко и Степане Хмаре, о выдающемся конституционалисте Викторе Мусияке, лидере конституционного процесса 1996 года Михаиле Сироте, многолетнем парламентарии Анатолии Матвиенко и многих других", - перечисляет эксперт.
Что этому предшествовало
Как сообщалось, "Батькивщина" подаст в парламент альтернативный президентскому законопроект. Он позволит ветеранам формировать антикоррупционные органы Украины.
Напомним, по просьбе представителей военного профсоюза Тимошенко инициировала создание в парламенте межфракционного объединения по защите прав ветеранов, участников боевых действий и их семей.