Тимошенко очолила міжфракційне об‘єднання із захисту прав ветеранів і їхніх родин
Фракція "Батьківщина" ініціювала створення у Верховній Раді України міжфракційного об‘єднання із захисту прав ветеранів, учасників бойових дій та їхніх родин. Юлія Тимошенко поінформувала депутатів, що з таким проханням до неї звернулась Всеукраїнська профспілка захисників України, яка налічує понад 120 тисяч членів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко.
Так, у новостворене МФО вже увійшли 37 депутатів, а його керівниця Юлія Тимошенко закликала інших колег доєднуватися, бо працюватиме міжфракційне об’єднання ефективно та результативно.
У своєму виступі лідерка "Батьківщини" поінформувала колег, що права учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин фундаментально порушуються і перелічила проблеми, з якими стикають захисники та їхні родини найчастіше.
За словами Юлії Тимошенко, фінансове забезпечення є критично недостатнім.
"Бойові виплати нараховуються з великими перебоями, і, на жаль, існують факти суттєвої затримки, а загальна заробітна плата військовослужбовця, який не виконує завдання на нулі, менше 20 тисяч гривень", - констатувала вона.
Нардепка нагадала про труднощі, з якими стикаються військові при переведенні на іншу посаду чи в інший підрозділ за фахом, а також при звільненні з війська за наявності законних підстав.
"На жаль, навіть за наявності законних підстав процес звільнення часто затягується на місяці, руйнуючи життя людини. Величезні проблеми з відсутністю ротацій і відпусток. У більшості випадків відсутні будь-які графіки ротації. Важко реалізувати право на нормальну законну відпустку. Це призводить до перевтоми наших військових", - зазначила лідерка "Батьківщини".
На переконання Юлії Тимошенко, окремої уваги потребує "нефахова та неморальна робота ВЛК", проходження якої супроводжується не лише великими чергами, а й "формалізмом, небажанням звернути увагу на реальний стан військового, в тому числі після поранення, суб’єктивністю і незаконністю затримання об’єктивних висновків".
Вона розповіла, що якісна реабілітація, зокрема психологічна, фактично є недоступною для учасників бойових дій, ветеранів, тих, хто має контузії чи серйозні психологічні проблеми.
Окрім цього, за її словами, колишні військові мають складнощі із працевлаштуванням, бо "відсутні будь-які дієві державні програми перекваліфікації та адаптації, а ринок праці не приймає ветеранів". Водночас пільги, гарантовані законодавством, є недоступними.
"Це ті пільги, які ми з вами попрописували в усіх законах, у підзаконних актах, не виконуються абсолютно. І наші ветерани, наші учасники бойових дій не мають тих пільг, які цей зал проголосував у вигляді законів", - підсумувала лідерка "Батьківщини".
Як повідомлялось раніше, 17 червня фракція "Батьківщина" виступила з ініціативою внести на розгляд парламенту законопроєкт щодо виділення двох гектарів кожному військовослужбовцю, членам родини загиблих за Україну або зниклих безвісти воїнів.
Крім того, Тимошенко виступила на Конгресі Європейської народної партії, яка проходила у Валенсії, та наголосила на неприпустимості жодних капітуляційних умов миру для України.
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