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Тимошенко: Верховна рада має негайно переглянути умови лікування поранених воїнів

Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Життя та здоров’я захисників, які наближають перемогу України, мають бути одним з пріоритетів держави. Тому "Батьківщина" закликає парламент переглянути умови лікування поранених воїнів - майже втричі збільшити витрати на їхнє перебування у медзакладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко під час виступу у Верховній раді.

За її словами, відвідавши регіони, де нині тривають активні бойові дії, відвідавши низку шпиталів на Харківщині, Донеччині, Дніпропетровщині, поспілкувавшись з пораненими бійцями та з медиками, стало зрозуміло, що більше зволікати не можна. Команда "Батьківщини" вже розробила відповідні ініціативи та передала їх до парламенту.

"Перше, про що я хочу попросити зараз зал, – у нас діє робоча група, яка напрацьовує певні оплати, видатки для наших героїв, героїнь, які сьогодні захищають Україну. Я прошу всіх вас включитися в це і зробити так – якщо людина поранена на фронті і потрапила на лікування, щоб до моменту завершення лікування, до моменту повного одужання наші герої або героїні могли отримувати усі грошові платежі, які були, і плюс «бойові» гроші, які вони отримували на передовій", - заявила Тимошенко.

Вона наголосила також на необхідності переглянути умови лікування поранених воїнів та збільшити видатки на їхнє перебування у медзакладах.

"Потрібно у 2,6 раза збільшити видатки в НСЗУ на лікування наших поранених, на їх реабілітацію. Я прошу вас, зверніть на це увагу. Вони заслужили в України саме такі рішення. Наша команда буде фундаментально та послідовно це відстоювати", - підкреслила Юлія Тимошенко.

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