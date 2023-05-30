Тимошенко: Верховная рада должна немедленно пересмотреть условия лечения раненых воинов

По ее словам, посетив регионы, где продолжаются активные боевые действия, посетив ряд госпиталей на Харьковщине, Донецкой, Днепропетровщине, пообщавшись с ранеными бойцами и медиками, стало понятно, что больше медлить нельзя. Команда "Батькивщины" уже разработала соответствующие инициативы и передала их парламенту.

"Первое, о чем я хочу попросить сейчас зал, – у нас действует рабочая группа, которая нарабатывает определенные оплаты, расходы для наших героев, героинь, которые сегодня защищают Украину. Я прошу всех вас включиться в это и сделать так – если человек ранен на фронте и попала на лечение, чтобы к моменту завершения лечения, к моменту полного выздоровления наши герои или героини могли получать все имевшиеся денежные платежи и плюс «боевые» деньги, которые они получали на передовой", - заявила Тимошенко.

Она отметила также необходимость пересмотреть условия лечения раненых воинов и увеличить расходы на их пребывание в медучреждениях.

"Нужно в 2,6 раза увеличить расходы в НСЗУ на лечение наших раненых, на их реабилитацию. Я прошу вас, обратите это внимание. Они заслужили в Украине именно такие решения. Наша команда будет фундаментально и последовательно это отстаивать", - подчеркнула Юлия Тимошенко.