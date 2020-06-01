Тимошенко: украинцы должны знать, о чем власть договаривается с МВФ

Кабинет министров Украины и президент должны сообщить украинцам о новых условиям, которые поставил Международный валютный фонд, и назвать имена уполномоченных, которые будут вести переговоры по заимствованиям.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на брифинге по результатам заседания согласительного совета лидеров депутатских фракций и комитетов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Законы против интересов Украины - о распродаже сельскохозяйственной земли и об уничтожении Национального банка как государственной институции - президент Зеленский подписал, но никаких кредитов МВФ Украина не получила. Зато мы получили новый переговорный процесс с МВФ и новые условия", - заявила Тимошенко.

По ее словам, сейчас идут переговоры о получении нового кредитного формата от МВФ.

"Средства массовой информации публикуют различные перечни этих условий - это и новое повышение тарифов на газ, электроэнергию, тепло, сокращение и закрытие школ, больниц, увольнение сотен тысяч учителей, врачей, медицинских работников. Кроме того, идет речь о том, чтобы сэкономить на пенсионерах, да еще и НАК "Нафтогаз" и наблюдательные советы превратить в иностранные структуры, которые управляют государственными монополиями", - добавила Тимошенко.

Процесс переговоров с МВФ, убеждена Тимошенко, не может происходить без разглашения подробностей обществу.

"Наше требование - не может быть никаких переговоров о будущем Украины за спиной украинцев, президент должен честно рассказать гражданам о том, что происходит на переговорах. Поэтому на согласительном совете я обратилась с требованием к президенту Зеленскому прийти в парламент, представить украинцам все новые условия МВФ, четко обнародовать фамилии тех людей, которые сегодня уполномочены вести переговоры с МВФ, и все это безусловно нужно согласовать с украинским обществом", - резюмировала Тимошенко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство ожидает первый транш от МВФ уже 5-6 июня. На первом этапе Украина получит 1,9 млрд долларов.

Также глава МВФ сообщила, что утверждение Советом директоров первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.