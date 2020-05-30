Украина рассчитывает получить всю сумму транша от МВФ в три этапа, - премьер

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Первые две выплаты ожидаются до конца этого года

Правительство ожидает первый транш от МВФ уже 5-6 июня. На первом этапе Украина получит 1,9 млрд долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на канале "Украина".

Всего ожидается три транша. За полтора года Украина в целом получит 5 млрд долларов.

"Сегодня мы завершили переговоры с МВФ. Президент провел сегодня телефонный разговор с руководителем МВФ. 5 июня мы ожидаем подписания договора и получения первого транша. Будет первый транш, сейчас прописано 1,9 млрд долларов в июне месяце - 5-6-го ожидаем. Далее на осень - 1,6 миллиардов, в следующем году - 1,5 млдр долларов. Вот такая разбивка траншей. Программа на 18 месяцев, кредит на 5 лет, сумма - 5 млрд долларов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, в программе не прописаны условия, которые бы требовали от Украины проведения структурных реформ.

"Там есть прописаны необходимые структурные маяки, которые Украина должна выполнять с МВФ или без МВФ, потому что мы движемся в сторону цивилизованного мира. Эти условия абсолютно совпадают с направлениями реформ, которые происходят в Украине", - добавил он.

Напомним, Украина ожидает, что Международный валютный фонд (МВФ) утвердит программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров 5 июня.

Также глава МВФ сообщила, что утверждение Советом директоров первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

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Автор: Анастасия Светлевская