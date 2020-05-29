В МВФ назвали сроки согласования программы stand-by для Украины

Фото: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (DW)

Программа stand-by от МВФ позволит Украине быстрее реагировать на вызовы коронакризиса

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой ситуацию с пандемией коронавируса в мире и в Украине. Во время разговора глава МВФ сообщила об утверждении Советом директоров первого транша согласованной краткосрочной программы stand-by.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что в Украине уровень заболеваемости COVID-19 еще до сих пор остается высоким.

"К сожалению, статистика заболевших за день в Украине остается еще достаточно высокой, но одновременно растет количество тех, кто выздоровел. Сейчас мы уже неделю находимся на плато заболеваемости", - отметил Зеленский.

Также глава МВФ сообщила, что утверждение Советом директоров первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"Благодарю за стабильное партнерство и конструктивный диалог. Рад, что утверждения Советом директоров Фонда программы сотрудничества с Украиной состоится в ближайшее время", - отметил президент Украины.

Напомним, спикер МВФ Джерри Райс объявил об отказе Фонда и Украины заключать соглашение о долгосрочной программе. Вместо нее будет подписана программа финансирования на 18 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, Украина рассчитывала, что МВФ предоставит кредиты на 8 млрд долларов, при этом 3,5 млрд ожидались уже в этом году.

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Автор: Виталина Благодатова