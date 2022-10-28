Тимошенко: у бюджеті-2023 потрібно передбачити видатки на відновлення житла та захист інфраструктури

Місцева влада, особливо у прифронтових містах, самотужки не може подбати про людей, у яких внаслідок російської агресії є необхідність у ремонті будинків. На це має виділити кошти держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телемарафону.

За її словами, вона найближчими днями проведе робочі зустрічі з прем’єром і урядовцями та наполягатиме на виділенні в державному кошторисі на наступний рік окремої статті видатків на захист людей, які живуть в екстремально критичній ситуації та фактично опинилися на межі виживання.

"Те, що я побачила, коли відвідала з гуманітарною місією Нікополь і Марганець, – практично в усіх будинках вибиті шибки, відсутність вікон, дверей, пошкоджені дахи. Але в місцевих бюджетах немає ні копійки, щоб цей ремонт зробити, і у людей немає. Тому я маю намір негайно провести переговори з урядом і невідкладно в такі прифронтові міста виділити фінансовий ресурс в Держбюджеті, щоб провести ремонт і дати людям можливість жити в своїх оселях", - зазначила Тимошенко.

Ще одним критично важливим напрямом роботи влади, на її переконання, є захист критичної інфраструктури та енергосистеми України.

"Я б хотіла, щоб ми переглянули бюджет - і на цей рік, і на наступний - та "витягли» з нього всі можливі фінансові ресурси для закупівлі систем ППО, щоб якісно охороняти найкритичніші об’єкти інфраструктури від повітряних нападів ворога", - додала вона.

Також Тимошенко зазначила, що трансформаторні підстанції, по яких завдає ракетних ударів РФ, можна захистити спеціальними бетонними спорудами.