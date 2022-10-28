Тимошенко: у бюджеті-2023 потрібно передбачити видатки на відновлення житла та захист інфраструктури
Місцева влада, особливо у прифронтових містах, самотужки не може подбати про людей, у яких внаслідок російської агресії є необхідність у ремонті будинків. На це має виділити кошти держава.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телемарафону.
За її словами, вона найближчими днями проведе робочі зустрічі з прем’єром і урядовцями та наполягатиме на виділенні в державному кошторисі на наступний рік окремої статті видатків на захист людей, які живуть в екстремально критичній ситуації та фактично опинилися на межі виживання.
"Те, що я побачила, коли відвідала з гуманітарною місією Нікополь і Марганець, – практично в усіх будинках вибиті шибки, відсутність вікон, дверей, пошкоджені дахи. Але в місцевих бюджетах немає ні копійки, щоб цей ремонт зробити, і у людей немає. Тому я маю намір негайно провести переговори з урядом і невідкладно в такі прифронтові міста виділити фінансовий ресурс в Держбюджеті, щоб провести ремонт і дати людям можливість жити в своїх оселях", - зазначила Тимошенко.
Ще одним критично важливим напрямом роботи влади, на її переконання, є захист критичної інфраструктури та енергосистеми України.
"Я б хотіла, щоб ми переглянули бюджет - і на цей рік, і на наступний - та "витягли» з нього всі можливі фінансові ресурси для закупівлі систем ППО, щоб якісно охороняти найкритичніші об’єкти інфраструктури від повітряних нападів ворога", - додала вона.
Також Тимошенко зазначила, що трансформаторні підстанції, по яких завдає ракетних ударів РФ, можна захистити спеціальними бетонними спорудами.
Нагадаємо, чергова атака російських військових 27 жовтня пошкодила магістральну мережу, внаслідок чого "Укренерго" повідомило про запровадження безпрецедентних обмежень. Так, відключення світла в Києві може досягати 6 годин.