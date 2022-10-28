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Тимошенко: в бюджете-2023 нужно предусмотреть расходы на восстановление жилья и защиту инфраструктуры

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Пятница 28 октября 2022 20:34
Тимошенко: в бюджете-2023 нужно предусмотреть расходы на восстановление жилья и защиту инфраструктуры Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Юлия Бойко

Местные власти, особенно в прифронтовых городах, самостоятельно не могут позаботиться о людях, у которых в результате российской агрессии есть необходимость в ремонте домов. На это должно выделить средства государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телемарафона.

По ее словам, она в ближайшие дни проведет рабочие встречи с премьером и членами правительства и будет настаивать на выделении в государственной смете на следующий год отдельной статьи расходов на защиту людей, живущих в экстремально критической ситуации и фактически оказавшихся на грани выживания.

"То, что я увидела, когда посетила с гуманитарной миссией Никополь и Марганец, - практически во всех домах выбиты оконные стекла, отсутствие окон, дверей, повреждены крыши. Но в местных бюджетах нет ни копейки, чтобы этот ремонт сделать, и у людей нет." Поэтому я намерен немедленно провести переговоры с правительством и безотлагательно в такие прифронтовые города выделить финансовый ресурс в Госбюджете, чтобы провести ремонт и дать людям возможность жить в своих домах", - отметила Тимошенко.

Еще одним критически важным направлением работы власти, по ее убеждению, является защита критической инфраструктуры и энергосистемы Украины.

"Я бы хотела, чтобы мы пересмотрели бюджет - и на этот год, и на следующий - и "вытащили» из него все возможные финансовые ресурсы для закупки систем ПВО, чтобы качественно охранять самые критические объекты инфраструктуры от воздушных нападений врага", - добавила она.

Также Тимошенко отметила, что трансформаторные подстанции, по которым наносит ракетные удары РФ, можно защитить специальными бетонными сооружениями.

Напомним, очередная атака российских военных 27 октября повредила магистральную сеть, в результате чего "Укрэнерго" сообщило о введении беспрецедентных ограничений. Так, отключение света в Киеве может достигать 6 часов.

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