Тимошенко: стране нужна другая стратегия действий

Поддержка людей, поддержка отечественной экономики – такой должна быть стратегия власти в условиях нынешнего кризиса. Именно этого ожидают украинцы.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Тимошенко отметила, что за прошедший год, для этого ничего не сделано, и меморандум с МВФ лишь подтвердил, что нынешняя власть продолжает стратегию предшественников.

"Все действия Петра Порошенко за пять лет: ужасная для страны медицинская реформа, ужасная образовательная реформа, которые приводят к уничтожению системы образования и здравоохранения, – все это продолжается. Продолжается коррупция, продолжается передача государственных предприятий во внешнее управление, готовится распродажа земли", - заявила Тимошенко.

Именно поэтому, по ее словам, изменения должны начаться с действий власти.

"Нам надо опираться на ресурсы, которые еще есть в Украине, на наши собственные возможности. Не отдавать отечественные финансы международным спекулянтам, направить их на служение украинцам", - добавила Тимошенко.

Первым шагом она также назвала прекращение коррупции во власти.

"Только две операции - закрыть коррупцию на НДС и вернуть 72 млрд от НАК "Нафтогаз", которые он не доплатил в бюджет, и нам не то, что не нужно будет кредита от МВФ - мы будем иметь 100% обеспечения наших нужд бюджетных. Мы сможем сделать и пенсии для людей, и заработные платы для врачей и педагогов, мы сможем перейти на обязательное медицинское страхование, а главное - государственные финансы будут работать ради украинцев", - подытожила Тимошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что работа над программой Кабмина продолжается. Сейчас в документе есть несколько десятков страниц.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.