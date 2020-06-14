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Кабмин до сих пор дорабатывает программу правительства

Новости » Политика     14.06.2020 - 20:45
Кабмин до сих пор дорабатывает программу правительства
Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Документ структурирован по каждому министерству

Работа над программой Кабмина продолжается. Сейчас в документе есть несколько десятков страниц.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире "Украина 24".

По его словам, документ структурирован по каждому министерству.

"Фактически мы объединили часть, которая дает некоторые определенные указатели, а также в том числе учитывает то, что было в программе президента Зеленского, политической партии "Слуга народа", в указах президента Зеленского, которые издавались в течение его деятельности", - рассказал он.

Немчинов рассказал, что каждый министр по своему направлению аргументировано подал предложения в комитеты Рады.

Напомним, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную раду обновленную программу деятельности правительства.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 4 июня отправила на доработку Программу деятельности Кабинета министров.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Кабинет Министров Украиныправительство
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