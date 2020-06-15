Тимошенко: країні потрібна інша стратегія дій

Підтримка людей, підтримка вітчизняної економіки – такою має бути стратегія влади в умовах нинішньої кризи. Саме цього очікують українці.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Тимошенко зауважила, що за рік, що минув, для цього нічого не зроблено, і меморандум з МВФ лише підтвердив, що нинішня влада продовжує стратегію попередників.

"Всі дії Петра Порошенка за п’ять років: жахлива для країни медична реформа, жахлива освітня реформа, які приводять до трощення системи освіти та охорони здоров’я, – все це продовжується. Триває корупція, продовжується передача державних підприємств у зовнішнє управління, готується розпродаж землі", - заявила Тимошенко.

Саме тому, за її словами, зміни мають початися з дій влади.

"Нам треба спиратися на ресурси, які ще є в України, на наші власні можливості. Не віддавати вітчизняні фінанси міжнародним спекулянтам, спрямувати їх на служіння українцям", - додала Тимошенко.

Першим кроком вона також назвала припинення корупції у владі.

"Тільки дві операції - закрити корупцію на ПДВ і повернути 72 мільярди від НАК "Нафтогаз", які він не доплатив у бюджет, і нам не те що не потрібно буде кредиту від МВФ - ми матимемо 100% забезпечення наших бюджетних потреб. Ми зможемо зробити й пенсії для людей, і заробітні плати для лікарів та освітян, ми зможемо перейти на обов’язкове медичне страхування, а головне – державні фінанси працюватимуть заради українців", - підсумувала Тимошенко.