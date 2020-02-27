Тимошенко: смена персоналий в правительственных креслах не исправит ситуации

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, смена премьер-министра не приведет к положительным сдвигам в стране

Желание президента Украины Владимира Зеленского провести изменения в составе правительства доказывает провал политики новой команды. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Человеку, который имеет в стране абсолютную власть и через которую внешнее управление осуществляет колонизацию, сейчас надо списать все нехорошо, что за девять месяцев произошло в государстве. Президент просто хочет изменить "бояр" и продолжать ту же стратегию по передаче Украины, ее возможностей, ресурсов тем спекулянтам, которые уже положили на нее глаз", - отметила лидер "Батькивщины".

Даже смена премьер-министра, отметила Юлия Тимошенко, не приведет к положительным сдвигам в стране, на которые уже устали ждать люди. Политик напомнила, что 75% украинцев, согласно данным социологических исследований, сегодня считают, что страна движется в неправильном направлении.

"Что касается Тигипко, то для меня были и остаются шоковыми те вещи, которые он делал в предыдущих правительствах. Он отменил все социальные программы, он повысил возраст выхода на пенсию для женщин - это была полностью антисоциальная политика", - добавила Тимошенко.

Тимошенко убеждена, что разрушительной для государства является сама стратегия нынешней власти, направленная на удовлетворение интересов внешних заказчиков.

"Сейчас нужно менять не стулья и людей на этих стульях, потому что это ситуацию не исправит. Нам сегодня нужно изменить в корне тот курс, которым движется страна, и начинать поднимать национальную экономику. Это ключевое, что сейчас нужно делать", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с вице-премьром времен Виктора Януковичем Сергеем Тигипко относительно работы в правительстве.

В Офисе президента и фракции "Слуга народа" в Раде много претензий к деятельности Кабмина. В то же время в правительстве ожидаются точечные перестановки.