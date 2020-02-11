Зеленский анонсировал "очищение" партии "Слуга народа"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что чувствует вину за скандалы с участием депутатов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президентская партия "Слуга народа" должна пройти очищение. Об этом он заявил в интервью, отрывок из которого опубликовал Офис президента.

По его словам, если "зашкварился" депутат от партии "Слуга народа", он чувствует свою вину.

"Потому что этот человек в партии, но мы не можем проконтролировать всех депутатов. Мы говорили, что будет очищение, и мы должны это делать", - заявил Зеленский.

Один робочий день Президента України. Що таке відповідальність для Президента України та яким людям він довіряє? З якої причини важливо, щоб країна перестала функціонувати в ручному режимі? Чому державі вкрай потрібні не лише молоді фахівці, а й ті, яким 40+? На ці та інші важливі питання в рамках одного насиченого робочого дня відверто відповів Володимир Зеленський. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 11 лютого 2020 р.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента и фракции "Слуга народа" много претензий к деятельности Кабмина, однако оценка работы министров, которую Зеленский обещал сделать в конце года, откладывается. В то же время отправлять в отставку весь состав правительства команда Зеленского пока не собирается, перестановки будут точечными.

В прошлом году Зеленский обещал лишить мандата депутата от "Слуги народа" Руслана Иванисова, ранее судимого за изнасилование.

"Я хочу разобраться - фейк это, или реально у него есть причастность к расследованию по поводу уголовного дела, связанного с изнасилованием. Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то - завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", - заявлял президент.