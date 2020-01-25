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Зеленский заявил, что нынешнюю власть ожидает еще много кадровых изменений

Новости » Политика     25.01.2020 - 00:35
Зеленский заявил, что нынешнюю власть ожидает еще много кадровых изменений
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент заявил, что будет подбирать идеальную команду

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешнюю украинскую власть ожидает еще много кадровых изменений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью израильскому "9 каналу".

По словам Зеленского, изменения будут происходить до тех пор, пока не будет сформирована идеальная команда.

"Мы сменой людей, сменой элит, сменой правительства показываем это, что мы другая страна. И не только сейчас кадровыми изменениями, которые будут много раз меняться. И я уверен, что нас ждет большое путешествие в кадровые изменения, и это нормально. Надо менять, менять, менять. Подбирать идеальную команду", - сказал президент.

Он также указал, что нужно "почистить" высшие эшелоны власти, правоохранительные органы. Кроме того, прокомментировал свое решение оставить премьер-министра Алексея Гончарука на посту.

"Он, как хорошая машина, не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. Я не сравниваю его с вещью, это просто аллегория. Молодой, как мне кажется, очень нужный этой стране, этому времени сейчас человек", - сказал Зеленский.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что после Нового года планируется ротация министров. Как пример, он назвал увольнение министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

Напомним, в Давосе премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве не планируется никаких отставок. Сам он до этого писал заявление об отставке, но Зеленский его не принял.

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