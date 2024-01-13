Тимошенко розповіла, яких скандальних норм не буде у новому законі про мобілізацію

За її словами, депутатам разом з військовим керівництвом все ж таки вдалося знайти рішення, які дозволять вже тепер у справедливий спосіб провести мобілізацію.

Також доопрацьований закон дасть змогу провести ротацію і демобілізацію тих військових, які понад 18 місяців провели на передовій.

За її словами, серед змін, які з’являться у доопрацьованій версії - не буде антиконституційних та репресивних норм.

Зокрема, "не потрібно буде протягом 20 днів з моменту продовження мобілізації усім чоловікам від 18 до 60 років обов'язково з'являтись до військоматів і реєструватися".

Тимошенко запевняє, що нікого не вноситимуть до реєстрів боржників й, відповідно, не буде блокування майна та рахунків.

Також не буде астрономічних штрафів та пониження в правах за невчасну явку до ТЦК.

Крім того, збережуться чинні норми - не призиватимуть до війська науковців, інтернів, педагогів. Студенти й аспіранти, які послідовно здобувають освіту з нижчого до вищого рівня, матимуть відстрочку.

За словами Тимошенко, вдалося відстояти й соціально важливі норми.

"Ніхто більше пальцем не буде чіпати людей із третьою групою інвалідності… ніхто не буде чіпати і, я думаю, випустять вже нарешті за межі держави, багатодітних батьків, у яких більше трьох неповнолітніх дітей, а також чоловіків, які опікуються важкохворою дружиною або важкохворими батьками", - розповіла політик.

Також залишається відстрочка для всиновителів, опікунів та прийомних батьків.

"Українцям цього не треба. Нам потрібна єдність і саме тому ми все це з вами зупинили. І якщо ми й далі не робитимемо трагічних помилок, все в Україні буде добре й все буде Україна", - наголосила Тимошенко.