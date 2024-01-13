Тимошенко рассказала, каких скандальных норм не будет в новом законе о мобилизации

По ее словам, депутатам вместе с военным руководством все же удалось найти решения, которые позволят уже теперь справедливым способом провести мобилизацию.

Также доработанный закон позволит провести ротацию и демобилизацию военных, которые более 18 месяцев провели на передовой.

По ее словам, среди изменений, которые появятся в доработанной версии, не будет антиконституционных и репрессивных норм.

В частности, "не нужно будет в течение 20 дней с момента продления мобилизации всем мужчинам от 18 до 60 лет обязательно являться в армию и зарегистрироваться".

Тимошенко уверяет, что никого не будут вносить в реестры должников и, соответственно, не будет блокирования имущества и счетов.

Также не будет астрономических штрафов и понижения в правах за несвоевременную явку в ТЦК.

Кроме того, сохранятся действующие нормы - не будут призывать в армию ученых, интернов, педагогов. Студенты и аспиранты, последовательно получающие образование с более низкого до высшего уровня, будут иметь отсрочку.

По словам Тимошенко, удалось отстоять и социально важные нормы.

"Никто больше пальцем не будет трогать людей с третьей группой инвалидности… никто не будет трогать и, я думаю, выпустят уже наконец за пределы государства, многодетных родителей, у которых более трех несовершеннолетних детей, а также мужчин, которые заботятся о тяжелобольной жене или тяжелобольных родителях" - рассказала политик.

Также остается отсрочка для усыновителей, опекунов и приемных родителей.

"Украинцам этого не нужно. Нам нужно единство и именно поэтому мы все это с вами остановили. И если мы и дальше не будем делать трагических ошибок, все в Украине будет хорошо и все будет Украина", - подчеркнула Тимошенко.