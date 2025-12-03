ua en ru
Тимошенко раскритиковала подходы к формированию госбюджета-2026

Среда 03 декабря 2025 16:58
Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

При рассмотрении проекта госбюджета-2026 в Раде Юлия Тимошенко высказала ряд критических замечаний, в частности, относительно подходов к формированию долговых выплат и распределения бюджетных ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимошенко.

В ходе обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2026 год лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что отдельные положения документа, по ее мнению, "фактически легализуют коррупцию".

В частности, она обратила внимание на то, что в проекте бюджета предусмотрено перечисление 175 млрд грн в Национальный банк.

"Несмотря на решение парламента и бюджетного комитета, 175 миллиардов "абсолютно несуществующего долга" будут перечислены из бюджета на Национальный банк, а затем - выведены в коммерческие банки через депозитные сертификаты", - отметила Юлия Тимошенко.

Она также подчеркнула, что эти ресурсы могли бы быть направлены на социальные расходы: в поддержку военных, педагогов, медиков, воспитателей и пенсионеров.

Кроме того, лидер "Батькивщины" считает, что заложенные в бюджете 45 миллиардов на "курсовую разницу на возврат внешнего долга", которой, по ее словам, также не существует, могли бы быть направлены на закупку отечественного вооружения.

"Это бюджет разрухи и бюджет проигрыша по всем нашим военным делам. Мы будем голосовать красной кнопкой "против", - заверила Юлия Тимошенко.

Госбюджет-2026

В итоге, законопроект о госбюджете-2026 парламент принял в общей сложности 257 голосами народных депутатов. 37 голосовали против, 24 - воздержались, не голосовали 27 парламентариев.

Доходы в бюджете определены на уровне 2 трлн 918 млрд грн, расходы составляют 4 трлн 781 млрд грн. Дефицит бюджета - 1,9 трлн, что составляет 18,5% ВВП.

Наибольшая часть расходов идет на сектор обороны и безопасности - более 2,8 трлн грн. Сохраняются решения о повышении зарплат педагогам, а также увеличении финансирования образования и социальной поддержки.

Напомним, ранее в "Батькивщине" объясняли, как государство может привлечь еще 175 млрд в бюджет-2026.

