Тимошенко раскритиковала подходы к формированию госбюджета-2026

При рассмотрении проекта госбюджета-2026 в Раде Юлия Тимошенко высказала ряд критических замечаний, в частности, относительно подходов к формированию долговых выплат и распределения бюджетных ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тимошенко.

В ходе обсуждения проекта государственного бюджета Украины на 2026 год лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что отдельные положения документа, по ее мнению, "фактически легализуют коррупцию".

В частности, она обратила внимание на то, что в проекте бюджета предусмотрено перечисление 175 млрд грн в Национальный банк.

"Несмотря на решение парламента и бюджетного комитета, 175 миллиардов "абсолютно несуществующего долга" будут перечислены из бюджета на Национальный банк, а затем - выведены в коммерческие банки через депозитные сертификаты", - отметила Юлия Тимошенко.

Она также подчеркнула, что эти ресурсы могли бы быть направлены на социальные расходы: в поддержку военных, педагогов, медиков, воспитателей и пенсионеров.

Кроме того, лидер "Батькивщины" считает, что заложенные в бюджете 45 миллиардов на "курсовую разницу на возврат внешнего долга", которой, по ее словам, также не существует, могли бы быть направлены на закупку отечественного вооружения.

"Это бюджет разрухи и бюджет проигрыша по всем нашим военным делам. Мы будем голосовать красной кнопкой "против", - заверила Юлия Тимошенко.