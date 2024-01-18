Тимошенко про розблокування Радою підписання закону про медичний канабіс: влада вбиває українців
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко відреагувала на рішення Верховної ради розблокувати підписання законопроекту щодо легалізації медичного канабісу. На її думку, своїми некомпетентними діями влада вбиває українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Тимошенко на YouTube-каналі.
"Мало того, що українців вбиває війна, некомпетентна й корумпована влада, тепер ще буде вбивати такий важкий наркотик як маріхуана, яка буде легалізовано законом", - заявила Тимошенко.
Вона також заявила, що своїми діями влада зараз фактично хоче, щоб Україна під час війни "стала ще й плацдармом для злочинності яка повʼязана з масштабним входженням наркомафії в Україну".
"Більше того, вони (влада, - рад.) цим не обмежуються. У Верховній раді сьогодні існують ще закони про легалізацію порнографії, одностатевих шлюбів, проституції. Це і є політика сьогоднішньої правлячої команди? Це те, що вони уготували для України? Я і наша фракція у парламенті будемо боротися проти того, щоб під час війни влада своїми діями знищувала саме майбутнє існування українського народу", - додала Тимошенко.
Що передувало
21 грудня 2023 року парламент у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їх виробництво та наукові дослідження.
Після цього депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні та в цілому проекту закону про легалізацію медичного канабісу.
16 січня парламент "провалив" цю постанову, розблокувавши тим самим підписання законопроекту про медичний канабіс.
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