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Тимошенко о разблокировании Радой подписания закона о медицинском каннабисе: власть убивает украинцев

Четверг 18 января 2024 08:21
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Тимошенко о разблокировании Радой подписания закона о медицинском каннабисе: власть убивает украинцев Фото: лидер партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко (ba org ua)
Автор: Сергей Новиков

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отреагировала на решение Верховной рады разблокировать подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса. По ее мнению, своими некомпетентными действиями власти убивают украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Тимошенко на YouTube-канале.

"Мало того, что украинцев убивает война, некомпетентная и коррумпированная власть, теперь еще будет убивать такой тяжелый наркотик как марихуана, которая будет легализована законом", - заявила Тимошенко.

Она также заявила, что своими действиями власти сейчас фактически хотят, чтобы Украина во время войны "стала еще и плацдармом для преступности, связанной с масштабным вхождением наркомафии в Украину".

"Более того, они (власть, - ред.) этим не ограничиваются. В Верховной раде сегодня существуют еще законы о легализации порнографии, однополых браков, проституции. Это и есть политика сегодняшней правящей команды? Это то, что они уготовили для Украины? Я и наша фракция в парламенте будем бороться против того, чтобы во время войны власть своими действиями уничтожала самое будущее существование украинского народа", - добавила Тимошенко.

Что предшествовало

21 декабря 2023 года парламент во втором чтении проголосовал за легализацию медицинского каннабиса, что позволяет использование лекарств на основе конопли, их производство и научные исследования.

После этого депутаты из фракции "Батькивщина" зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене решения ВР о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о легализации медицинского каннабиса.

16 января парламент "провалил" это постановление, разблокировав тем самым подписание законопроекта о медицинском каннабисе.

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Тимошенко Медицинский каннабис
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