Тимошенко раскритиковала инициативу ликвидировать Пенсионный фонд

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко убеждена, что власть хочет избежать перерасчета пенсионных выплат

Инициативой народных депутатов от фракции "Слуга народа" относительно возможной ликвидации государственного Пенсионного фонда, власть пытается сбросить с себя любые обязательства перед пожилыми украинцами. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш", передает РБК-Украина.

"Пропрезидентское монобольшинство уже внесло в парламент законопроект о создании частных пенсионных фондов. Но понятно, что в сегодняшнем хаосе, безвластии и беззаконии украинцы уже вскоре не найдут ни фондов, ни своих пенсионных взносов. И придется за ними гоняться по всему миру. По сути власть хочет избежать перерасчета пенсионных выплат, учитывая инфляцию и колебания курса национальной валюты. И присвоить и "раздерибанить между своими" деньги людей. Этого нельзя допустить", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, обществу пора дать реальную оценку действиям власти.

"Политический сценарий, направленный на распродажу ресурсов, земли, стратегической собственности является неправильным и антинародным. К сожалению, президент не собирается менять эту политику. Но нам, украинцам, курс нужно менять немедленно. Надо останавливать колонизацию Украины, начинать поднимать украинскую экономику, ставить все ресурсы на службу гражданам. Верю, что в Украине все будет хорошо, хоть сегодня сложно и снова "гребут" не в ту сторону. Но мы должны быть сознательными того, что происходит, и устойчивыми к вызовам. Мы знаем, что у Украины остается шанс снова стать сильной страной, но для этого нам надо защитить право людей иметь свою страну, свою землю и успешное будущее", - резюмировала Тимошенко.

Как писало РБК-Украина, в партии "Слуга народа" заявили о намерении ликвидировать Пенсионный фонд Украины с целью перезагрузки формы существования ПФУ. Такое намерение высказала председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал аудит Пенсионного фонда для решения проблем его расходов.