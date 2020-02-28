ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тимошенко розкритикувала ініціативу ліквідувати Пенсійний фонд 

Новини » Політика     28.02.2020 - 13:42
Тимошенко розкритикувала ініціативу ліквідувати Пенсійний фонд 
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко переконана, влада хоче уникнути перерахунку пенсійних виплат

Ініціативою народних депутатів від фракції "Слуга народу" щодо можливої ліквідації державного Пенсійного фонду, влада намагається скинути з себе будь-які зобов’язання перед літніми українцями. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "Наш", передає РБК-Україна.

"Пропрезидентська монобільшість вже внесла в парламент законопроект про створення приватних пенсійних фондів. Але зрозуміло, що в сьогоднішньому хаосі, безвладді та беззаконні українці вже невдовзі не знайдуть ані тих фондів, ані своїх пенсійних внесків. І доведеться за ними ганятися по всьому світу. По суті влада хоче уникнути перерахунку пенсійних виплат, враховуючи інфляцію та коливання курсу національної валюти. І привласнити та "роздерибанити між своїми" гроші людей. Цього не можна допустити", - сказала Тимошенко.

На її думку, суспільству час дати реальну оцінку діям влади.

"Політичний сценарій, спрямований на розпродаж ресурсів, землі, стратегічної власності є неправильним й антинародним. На жаль, президент не збирається змінювати цю політику. Але нам, українцям, курс потрібно міняти негайно. Треба зупиняти колонізацію України, починати підіймати українську економіку, ставити всі ресурси на службу громадянам. Вірю, що в Україні все буде добре, хоч сьогодні складно і знову "гребуть" не в ту сторону. Але ми маємо бути свідомими того, що відбувається, і стійкими до викликів. Ми знаємо, що в України залишається шанс знову стати сильною країною, але для цього нам треба захистити право людей мати свою країну, свою землю та успішне майбутнє", - резюмувала Тимошенко.

Як писало РБК-Україна, у партії "Слуга народу" заявили про намір ліквідувати Пенсійний фонд України з метою перезавантаження форми існування ПФУ. Такий намір висловила голова комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Галина Третьякова.

Раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував аудит Пенсійного фонду для розв'язання проблем його витрат.

Діяльність "Слуги народу" негативно оцінюють 46,9% українців Уряд запропонував доплачувати 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію
Новини України пенсииБатьківщинаСлуга народаТимошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся