Тимошенко: работа ВСК парламента поможет прекратить коррупцию в государстве

Закон про Временную следственную комиссию - сильный шаг вперед, который будет способствовать преодолению коррупции и наведению порядка в государстве. Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время первого заседания депутатской ВСК, которая будет расследовать коррупционные схемы в госбюджете, передает РБК-Украина.

"Во-первых, благодаря работе ВСК мы можем выявить реальную коррупцию, которая сегодня есть в стране, и которая по бухгалтерским документам просматривается. Во-вторых, доначислить в бюджет около 120 миллиардов гривен дополнительно, если будут подтверждены предоставленные Игорем Уманским данные. Мы можем изменить качество бюджета и изменить зависимость страны от внешних заимствований. Мы можем привлечь к ответственности виновных, когда поименно установим, кто за этим стоит", - сказала Тимошенко.

Напомним, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады 324 народные депутаты проголосовали за создание ВСК, которая будет расследовать злоупотребления на таможне и в налоговой.

Напомним, ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" подаст изменения в постановления о создании Временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в бюджете.

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту рассмотреть это постановление с учетом замечаний комитета по изменению персонального состава комиссии.