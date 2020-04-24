СН подаст изменения в постановление о ВСК по злоупотреблениям в госбюджете

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Изменения должны быть зарегистрированы в Раде в ближайшее время

Фракция "Слуга народа" подаст изменения в постановление о создании Временной следственной комиссии по расследованию злоупотреблений в госбюджете. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, расследоваться должны действия правительств под руководством Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

"Наше предложение расширить действие этой комиссии на весь 2019-й год. Мы хотели бы после принятия этого постановления сразу зарегистрировать изменение к нему. Это будет справедливо расследовать весь прошлый год деятельности в этом направлении - и предыдущего правительства господина Гройсмана, и уже правительства Гончарука, и уже правительства Шмыгаля", - заявил Корниенко.

При этом председатель Верховной рады Дмитрий Разумков также подтвердил, что изменения в постановление будут приняты в ближайшее время.

"То, о чем говорили коллеги, об изменениях, они будут зарегистрированы, и я думаю, что в ближайшее время проголосованы", - добавил Разумков.

Напомним, на внеочередном заседании в пятницу Верховная рада одобрила создание ВСК по злоупотреблениям в государственном бюджете, за проект проголосовали 324 парламентария.

Как писало РБК-Украина, в "Слуге народа" анонсировали, что будут поддерживать данный проект постановления.

К слову, комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады рекомендовал парламенту рассмотреть данное постановление с учетом замечаний комитета по изменению персонального состава комиссии.