Тимошенко: робота ТСК парламенту допоможе припинити корупцію в державі

Закон про Тимчасову слідчу комісію - сильний крок вперед, що сприятиме подоланню корупції та наведенню порядку в державі. Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час першого засідання депутатської ТСК, що розслідуватиме корупційні схеми в держбюджеті, передає РБК-Україна.

"По-перше, завдяки роботі ТСК ми можемо виявити реальну корупцію, яка сьогодні є в країні, і яка по бухгалтерських документах проглядається. По-друге, донарахувати в бюджет близько 120 мільярдів гривень додатково, якщо будуть підтверджені надані Ігорем Уманським дані. Ми можемо змінити якість бюджету та змінити залежність країни від зовнішніх запозичень. Ми можемо притягнути до відповідальності винних, коли поіменно встановимо, хто за цим стоїть", - сказала Тимошенко.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Верховної Ради 324 народні депутати проголосували за створення ТСК, яка розслідуватиме зловживання на митниці та у податковій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція "Слуга народу" подасть зміни до постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань у бюджеті.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту розглянути цю постанову з урахуванням зауважень комітету зі зміни персонального складу комісії.