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Тимошенко прокомментировала приговор Маркиву

Новости » Политика    12.07.2019 - 19:09
Тимошенко прокомментировала приговор Маркиву
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

Тимошенко призвала безотлагательно подать все необходимые апелляции на приговор

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала руководство государства и полномочных и компетентных лиц немедленно и безотлагательно подать все необходимые апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву. Об этом она написала на Facebook.

Лидер "Батькивщины" считает, что надо сделать все возможные шаги для освобождения нашего бойца и гражданина: "Тем более, когда речь идет о человеке, который сам встал на ее защиту в самые тяжелые минуты".

Она напомнила слова Виталия Маркива, который сказал сегодня на суде: "Я обычный солдат, патриот, который всегда будет защищать Украину".

Председатель партии призывала делать так, чтобы Украина защищала своих воинов.

Напомним, итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Его приговорили к заключению сроком 24 года.

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