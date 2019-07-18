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Тимошенко прокомментировала инициативу внеочередного заседания Рады

Новости » Политика    18.07.2019 - 08:35
Тимошенко прокомментировала инициативу внеочередного заседания Рады
Фото: Юлия Тимошенко (пресс-служба)

По мнению Тимошенко, у Зеленского ошиблись

Споры вокруг проведения внеочередного заседания уже распущенного парламента вызваны исключительно предвыборными соображениями. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Тимошенко, неопытная администрация Зеленськокго допустила ошибку с инициативой внеочередного заседания, поскольку надо было созвать внеочередную сессию.

"Но не проще ли было спикеру Андрею Парубию просто перезвонить президенту Владимиру Зеленскому и объяснить, попросить исправить слово "заседание" на "сессию"? И не надо было бы передряг! В администрации спокойно бы исправили текст, собрали бы сессию, провели и приняли бы нужные решения", - отметила Тимошенко.

Политик считает, что сейчас происходит "политическая возня" перед выборами, и именно поэтому каждые выборы у нас заканчиваются "пшиком".

"Наша задача другая – чтобы усилия не "ушли в трубу", чтобы люди, наконец, почувствовали изменения в собственной жизни", – подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" готова принять участие в заседании парламента в любой день.

"Четверг – так четверг, внеочередное заседание – так внеочередное заседание, сессия так сессия. Мы готовы работать и голосовать. И не просто голосовать, мы предложили для рассмотрения свои законы, направленные на защиту людей, – это закон о снижении тарифов, который уже много времени не рассматривался Радой и изменения в бюджет с повышением пенсий по крайней мере до минимального уровня в 3094 грн. Также немедленно нужно прекращать развал медицинской отрасли, потому что это не медицинская реформа, а уничтожение украинцев. И начинать рассмотрение закона о всеобщем медицинском страховании", - резюмировала она.

Парубий ответил Зеленскому по внеочередному заседанию Рады Рада не соберется на внеочередное заседание, - источник
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