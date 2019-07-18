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Тимошенко прокоментувала ініціативу позачергового засідання Ради

Новини » Політика    18.07.2019 - 08:35
Тимошенко прокоментувала ініціативу позачергового засідання Ради
Фото: Юлія Тимошенко (прес-служба)

На думку Тимошенко, у Зеленського припустились помилки

Суперечки навколо проведення позачергового засідання вже розпущеного парламенту викликані виключно передвиборчими міркуваннями. Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Тимошенко, недосвідчена адміністрація Зеленськокго припустилася помилки з ініціативою позачергового засідання, оскільки треба було скликати позачергову сесію.

"Але чи не простіше було спікеру Андрію Парубію просто передзвонити президенту Володимиру Зеленському і пояснити, попросити виправити слово "засідання" на "сесію"? І не треба було б колотнечі! В адміністрації спокійно б виправили текст, зібрали б сесію, провели і ухвалили б потрібні рішення", - зазначила Тимошенко.

Політик вважає, що зараз відбувається "політична колотнеча" перед виборами, і саме тому кожні вибори в нас завершуються "пшиком".

"Наше завдання інше – щоб зусилля не "пішли в трубу", щоб люди, нарешті, відчули зміни у власному житті", – наголосила Тимошенко.

За її словами, "Батьківщина" готова взяти участь у засіданні парламенту в будь-який день.

"Четвер – так четвер, позачергове засідання – так позачергове засідання, сесія – так сесія. Ми готові працювати та голосувати. І не просто голосувати, ми запропонували для розгляду свої закони, спрямовані на захист людей, – це закон про зниження тарифів, який вже багато часу не розглядався Радою і зміни до бюджету з підвищенням пенсій принаймні до мінімального рівня у 3094 грн. Також негайно треба припиняти розвал медичної галузі, бо це не медична реформа, а знищення українців. І починати розгляд закону про загальне медичне страхування", - резюмувала вона.

Парубій відповів Зеленському щодо позачергового засідання Ради Рада не збереться на позачергове засідання, - джерело
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