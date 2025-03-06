Тимошенко прокоментувала інформацію про переговори із командою Трампа

"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру", - зазначила Тимошенко.

Вона також підкреслила, що Україна, і про це чітко раніше заявив президент України Володимир Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента США Дональда Трампа.

"До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", - додала лідер партії "Батьківщина".