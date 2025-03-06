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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Тимошенко прокоментувала інформацію про переговори із командою Трампа

Фото: Юлія Тимошенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Команда партії "Батьківщина" проводить перемовини з усіма союзниками України з метою наближення справедливого миру.

Про це заявила народний депутат України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна посиланням на її Facebook.

"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру", - зазначила Тимошенко.

Вона також підкреслила, що Україна, і про це чітко раніше заявив президент України Володимир Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента США Дональда Трампа.

"До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", - додала лідер партії "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народні депутати партії "Батьківщина" передали захисникам дрони, РЕБи та засоби зв’язку.

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