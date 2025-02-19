Вибори не на часі. Тимошенко відреагувала на заяви Трампа щодо України

Народний депутат України та лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко після заяв Дональда Трампа щодо України підтримала президента Володимира Зеленського та підкреслила, що вибори під час війни – неможливі й аморальні, бо у них не зможуть взяти участь військові.

"Україна – суверенна держава! Володимир Зеленський – Президент України. Легітимний, допоки не обрано іншого. Лише українці мають право вирішувати, коли і за яких умов їм змінювати свою владу. Сьогодні таких умов немає", - зазначила Тимошенко.

За її словами, вибори під час війни – неможливі й аморальні, бо у них не зможуть взяти участь наші військові. А без них вибори ніколи не будуть легітимними.

"Голосування під час війни також не можна буде назвати чесним, бо народ не зможе проконтролювати його. Під час війни самовбивчо починати передвиборчі перегони, розриваючи країну на політичні табори. Нам зараз, як ніколи, потрібна єдність і стійкість. Ніхто з нас таких виборів до завершення війни не допустить. Це може не подобатися нашим ворогам, і навіть нашим союзникам, але це так", - додала вона.

Вона також підкреслила, що послідовність, яка має право на життя, лише така: спочатку – мирні переговори, винятково за участю України, далі – досягнення справедливого миру, і тільки потім – чесні вибори з гарантією виборчого права для наших військових.

За словами Тимошенко, Україна не хоче бути просто центром видобутку сировини. Також хотілось би знати, коли буде скасовано оголошену урядом програму перетворення України на ресурсний центр Європи, а також уже ухвалений законопроєкт №6227, відповідно до якого надра роздаються іноземним компаніям.

"Треба припинити будь-яке розбазарювання наших корисних копалин. Ніхто без дозволу народу України не має права від свого імені щедро роздавати наші національні багатства. Ми нічого нікому не винні – винні нам згідно з Будапештським меморандумом", - підсумувала нардеп.