Тимошенко прокомментировала информацию о переговорах с командой Трампа

"Команда "Батькивщины" ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира", - отметила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что Украина, и об этом четко ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, готова к переговорам по завершению войны под сильным лидерством президента США Дональда Трампа.

"До этого момента, и я об этом говорила не один раз, о проведении в Украине любых выборов не может быть и речи", - добавила лидер партии "Батькивщина".