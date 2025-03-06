Радники Трампа провели секретні переговори з опонентами Зеленського у Києві, - Politico

За словами трьох українських депутатів і американського експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, представники Трампа провели переговори з "безжалісно амбітною колишньою прем'єр-міністеркою" Юлією Тимошенко, і високопоставленими членами партії Петра Порошенка, безпосереднього попередника Зеленського на посаді президента.

Дискусії були зосереджені на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори. Вони відкладаються відповідно до Конституції країни, оскільки Україна залишається на воєнному стані.

Як зазначає Politico, помічники Трампа впевнені, що Зеленський втратить усі голоси через втому від війни та суспільне невдоволення з приводу корупції. Дійсно, його рейтинги в опитуваннях знижувалися протягом багатьох років, хоча вони й зросли на початку 2025 року.

Офіційна позиція адміністрації США полягає в тому, що Трамп не втручається у внутрішню політику України. Цього тижня міністр торгівлі Говард Лютник спростував, що його бос "втручається в українську політику", додавши, що все, чого хоче Трамп, - це партнерства для миру.

Але поведінка Трампа і його чиновників свідчить про протилежне. Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він "диктатор без виборів", а директор Національної розвідки Тулсі Габбард звинуватила Київ у скасуванні виборів.

Але хоча табір Трампа і сподівається, що вибори згублять Зеленського, він, як і раніше, набагато популярніший за Тимошенко і Порошенка.

Зворотні канали

Ключ до всіх планів, що обговорюються неофіційними каналами, полягає в проведенні президентських виборів після того, як буде погоджено тимчасове припинення вогню, але до того, як повномасштабні мирні переговори почнуться всерйоз. Ідею дострокових президентських виборів також просуває Кремль, який роками хотів позбутися Зеленського.

І Тимошенко, і Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій, як і мер Києва Віталій Кличко. Проте, "люди Порошенка і Юлія, вони всі спілкуються з представниками Трампа, позиціонуючи себе як людей, з якими було б легше працювати. І людей, які погодяться на багато чого з того, на що не погоджується Зеленський", - сказав Politico провідний республіканський експерт із зовнішньої політики.

На запитання про те, чи брала Тимошенко участь у переговорах із членами адміністрації США або оточенням Трампа щодо президентських виборів чи мирних перемовин, її прессекретарка Наталія Лисова подякувала Politico за проявлений інтерес. "Ми поки не будемо це коментувати", - сказала вона.

Politico також зв'язалося з партією Порошенка "Європейська солідарність", щоб запитати про переговори з людьми Трампа для обговорення виборів. Пресслужба відповіла: "Наша мета - не просувати вибори, а забезпечити вільні та чесні конкурентні повоєнні вибори в нашій країні".

"Також логічно, що будь-які контакти включають представлення бачення президента Порошенка і "Європейської солідарності" про шляхи припинення війни за допомогою справедливого, всеосяжного і міцного миру, а також про межі можливих компромісів за пунктами переговорів", - ідеться в заяві.

Уже кілька днів представники кабінету Трампа пропонують Зеленському піти у відставку, якщо він повністю не підтримає план США щодо якнайшвидшого припинення війни, навіть якщо це вимагатиме серйозних поступок з боку України.

Після сутички в Білому домі 28 лютого тема "Зеленський має піти" тільки посилилася, оскільки внутрішні політичні опоненти українського лідера публічно, хоча й неявно, дали зрозуміти, що відносини України з Вашингтоном є вкрай важливими і їх має бути відновлено. У Києві це розцінюють як критику Зеленського, який тепер заявив, що шкодує про минулий тиждень запеклої конфронтації і готовий працювати з Трампом заради миру.

Цього тижня кілька лідерів партій і фракцій виступили із заявами, в яких заявили, що пріоритетом для України має стати відновлення стосунків із Трампом.

Серед них - Руслан Стефанчук, голова парламенту України і член правлячої партії Зеленського, а також Дмитро Разумков, який привів партію до парламентської перемоги 2019 року, але наразі є незалежним законодавцем. Разумков зажадав термінового скликання парламентської сесії для створення спеціальної законодавчої групи з нагляду за відносинами зі Сполученими Штатами.

Рішення Трампа цього тижня призупинити військову допомогу Україні лише посилило політичну тривогу і посилило відповідні дії українських політиків щодо команди Трампа.

У понеділок Трамп заявив, що Зеленський "не буде довго при владі", якщо не буде досягнуто прогресу в мирній угоді, яка його влаштує. Радник із національної безпеки Майк Волц сказав, що Вашингтону потрібен "лідер, який зможе мати справу з нами, зрештою мати справу з росіянами та покласти край цій війні".

Союзники президента США на Капітолійському пагорбі також продовжують нападати на Зеленського: сенатор-республіканець Ліндсі Грем припустив, що Україні "потрібно буде знайти когось нового", якщо Зеленський не дивитиметься на речі так, як Трамп.

Усе це спонукає внутрішніх політичних опонентів Зеленського і навіть деяких колишніх союзників підлещуватися до команди Трампа, щоб отримати його благословення. "Вони позиціонують себе як найкращих людей, з якими можна працювати. І людей, які погодяться на багато чого з того, на що Зеленський не погоджується", - сказав республіканський експерт.

Переманювання парламентаріїв

Потрясіння, викликані скандалом в Овальному кабінеті, також стали причиною розмов про парламентські перестановки.

За даними Politico, Тимошенко останніми тижнями зверталася до законодавців із конкуруючих партій, щоб спробувати переконати їх перейти на бік її фракції. Вона сказала законодавцям, яких вона намагалася переманити, що, на її думку, у Зеленського не буде іншого вибору, окрім як оголосити вибори найближчим часом, що надасть золоту можливість сформувати нову парламентську більшість.

Сам Зеленський відкинув ідею про те, що він піде у відставку, і пожартував із журналістами в Лондоні на вихідних, що навіть якби вибори відбулися цього року, він, найімовірніше, переміг би. "Вам довелося б перешкодити мені брати участь у виборах", - сказав він, перш ніж припустити, як він уже робив раніше, що він піде у відставку тільки в тому разі, якщо Україна отримає членство в НАТО, оскільки це означатиме, що його місію виконано.

На перший погляд, атаки Трампа не послабили Зеленського, який спочатку отримав широку похвалу, навіть від критиків, за те, що стояв на своєму в Овальному кабінеті. Але передбачуваний ефект згуртування навколо лідера сходить нанівець у міру того, як потенційні наслідки розриву між Києвом і Вашингтоном згладжуються, сказав Руслан Бортник, директор Українського інституту політики. Політика країни вкрай мінлива, сказав він.