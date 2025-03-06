ua en ru
Чт, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Тимошенко прокоментувала інформацію про переговори із командою Трампа

Четвер 06 березня 2025 12:36
UA EN RU
Тимошенко прокоментувала інформацію про переговори із командою Трампа Фото: Юлія Тимошенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Команда партії "Батьківщина" проводить перемовини з усіма союзниками України з метою наближення справедливого миру.

Про це заявила народний депутат України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна посиланням на її Facebook.

"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру", - зазначила Тимошенко.

Вона також підкреслила, що Україна, і про це чітко раніше заявив президент України Володимир Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента США Дональда Трампа.

"До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", - додала лідер партії "Батьківщина".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народні депутати партії "Батьківщина" передали захисникам дрони, РЕБи та засоби зв’язку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тимошенко Дональд Трамп
NEWS
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв і поранених знову зросла
DAILY
Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Юрій Федоренко, полк "Ахіллес": Військо виграє битву, а війну завжди виграє народ