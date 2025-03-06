Тимошенко прокоментувала інформацію про переговори із командою Трампа
Команда партії "Батьківщина" проводить перемовини з усіма союзниками України з метою наближення справедливого миру.
Про це заявила народний депутат України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, повідомляє РБК-Україна посиланням на її Facebook.
"Команда "Батьківщини" веде перемовини з усіма нашими союзниками, здатними допомагати у якнайшвидшому забезпеченні справедливого миру", - зазначила Тимошенко.
Вона також підкреслила, що Україна, і про це чітко раніше заявив президент України Володимир Зеленський, готова до переговорів щодо завершення війни під сильним лідерством президента США Дональда Трампа.
"До цього моменту, і я про це говорила не один раз, про проведення в Україні будь-яких виборів не може бути й мови", - додала лідер партії "Батьківщина".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народні депутати партії "Батьківщина" передали захисникам дрони, РЕБи та засоби зв’язку.
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