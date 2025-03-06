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Тимошенко прокомментировала информацию о переговорах с командой Трампа

Четверг 06 марта 2025 12:36
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Тимошенко прокомментировала информацию о переговорах с командой Трампа Фото: Юлия Тимошенко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Команда партии "Батькивщина" проводит переговоры со всеми союзниками Украины с целью приближения справедливого мира.

Об этом заявила народный депутат Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Команда "Батькивщины" ведет переговоры со всеми нашими союзниками, способными помогать в скорейшем обеспечении справедливого мира", - отметила Тимошенко.

Она также подчеркнула, что Украина, и об этом четко ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, готова к переговорам по завершению войны под сильным лидерством президента США Дональда Трампа.

"До этого момента, и я об этом говорила не один раз, о проведении в Украине любых выборов не может быть и речи", - добавила лидер партии "Батькивщина".

Напомним, ранее Politico сообщало, что четверо высокопоставленных представителей из окружения Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Владимира Зеленского в Киеве.

Также ранее Юлия Тимошенко после заявлений Дональда Трампа по Украине поддержала президента Владимира Зеленского и подчеркнула, что выборы во время войны - невозможны и аморальны, потому что в них не смогут принять участие военные.

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