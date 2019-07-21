Тимошенко проголосовала на выборах в Раду

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вместе с мужем Александром сегодня, 21 июля, проголосовала на выборах Верховной рады на избирательном участке в киевском лицее "Подол". Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

После голосования Тимошенко отметила, что у Украины не осталось времени на ошибки и эксперименты.

"Каждый бюллетень – это бюллетень за жизнь, за жизнь наших детей и внуков", – сказала Тимошенко.

По ее словам, после выборов надо немедленно начинать действовать и призвала всех голосовать ответственно, ведь у каждого в руках судьба Украины.

"Придите на участок, чтобы сделать свой выбор, чтобы наконец у страны появился шанс. В этот раз Украина может возродиться, стать на ноги", – заверила Тимошенко.