Тимошенко проголосувала на виборах в Раду

Тимошенко з чоловіком голосувала у ліцеї "Поділ"
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко разом із чоловіком Олександром сьогодні, 21 липня, проголосувала на виборах до Верховної ради на виборчій дільниці у київському ліцеї "Поділ". Про це повідомляє прес-служба "Батьківщини".
Після голосування Тимошенко зазначила, що в України не залишилось часу на помилки, на експерименти.
"Кожен бюлетень сьогодні – це бюлетень за життя України, за життя наших дітей та онуків", – сказала Тимошенко.
За її словами, після виборів треба негайно починати діяти і закликала всіх голосувати відповідально, адже у кожного в руках доля України.
"Прийдіть на дільницю, щоб зробити свій вибір, щоб нарешті в країни виник шанс. Цього разу Україна може відродитися, стати на ноги", – запевнила Тимошенко.